Real Madrid, Zidane: “Voglio riportare il club dove merita. Sono tornato perché…”

L’annuncio intorno alle 18, la conferenza stampa di presentazione fissata per le 20. Giornata atipica e fondamentale in casa Real Madrid, con Zinedine Zidane tornato in panchina al posto di Santiago Solari. Dopo aver letto le parole di introduzione del patron Florentino Perez, leggiamo le parole dell’allenatore francese alla stampa: “È per tutti un giorno speciale, sono felice di tornare a casa. Voglio lavorare e riportare il club dove merita. I giocatori presenti vogliono bene al Madrid e io sono uno di loro, amo questa maglia con cui ho vinto tanto”. La motivazione c’è, nonostante le 3 Champions vinte consecutivamente: “Lo scorso anno abbiamo perso Liga e Coppa del Re, metterò tutto me stesso per migliorare la squadra”.

IL RITORNO – Aveva lasciato la squadra 9 mesi fa, probabilmente perché non avrebbe saputo fare meglio di così. Adesso il ritorno, inaspettato e per giunta in corsa: “Sono tornato perché il presidente mi ha chiamato, gli voglio bene ed eccomi qua. La mia scelta di lasciare a suo tempo la ritengo ancora giusta, io avevo necessità di andarmene e anche la squadra. Per me in quel momento era giusto cambiare guida tecnica”.