Romario, che vanità: “Meglio Messi che Ronaldo, ma… sono io il migliore di sempre”

L’umiltà non è del tutto una delle priorità di Romario. L’ex campione brasiliano ha analizzato in un’intervista a Esporte Espetacular, quali siano i giocatori più forti della storia del calcio. In questa circostanza, l’ex attaccante brasiliano Romario è tornato a dichiararsi il miglior giocatore in assoluto della storia del calcio: “Non ho bisogno che qualcuno dica che sono stato il più forte di sempre. Io so che lo sono stato e morirò con quest’idea”, le parole del campione del mondo. Inoltre, come riportato anche dal quotidiano spagnolo “Sport”, Romario ha anche paragonato Messi e Cristiano Ronaldo: “Il portoghese? Preferisco di gran lunga il giocatore del Barcellona perché lui mi diverte molto di più”.