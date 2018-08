Russia, Spartak batte l’Anzhi a fatica, Abel Hernandez evita la figuraccia al Cska

Lo Spartak Mosca di Massimo Carrera supera 1-0 l’Anzhi nella terza giornata del campionato russo, volando a quota 7 punti. Decisiva la rete di Ze Luis al 70′, ma con gli avversari in nove per le espulsioni di Ponce (49′) e Belorukov (68′). Biancorossi apparsi spenti e stanchi dopo l’impegno infrasettimanale in Champions League con il Paok, Il Cska invece non va oltre il pareggio esterno con la matricola Enisey. Addirittura la squadra di Mosca rischia la clamorosa sconfitta dopo il vantaggio dei siberiani con Kostyukov al 61′, ma poi è arrivato il pareggio di Abel Hernandez su rigore a 10′ dalla fine. Un gol dell’ex Palermo subentrato nella ripresa. Nel terzo incontro di oggi, colpo esterno del Samara sul terreno del Rostov. E’ bastato un gol di Sobolev per il successo dell’ex squadra di Pasquato.