Scozia: McGowan condannato, in campo con una cavigliera elettronica

Il campionato scozzese è appena iniziato e fa già parlare di sé. In particolare, protagonista della prima giornata della Scottish Premiership è stato senza dubbio Paul McGowan, 31enne del Dundee FC. Il centrocampista è sceso in campo contro il St Mirren indossando una cavigliera particolare: elettronica, per essere controllato dalla polizia.

CONDANNA – Il classe ’87 è stato condannato a lavori socialmente utili e ad indossare per due mesi una cavigliera elettronica che ne mostri gli spostamenti dopo uno sputo ad un buttafuori di un locale di Dundee. Dalle 19 alle 7 non può uscire di casa e dunque neppure disputare eventuali match con la sua squadra. McGowan ha confessato e ammesso le proprie colpe, confidando di essere anche in stato di ebbrezza in occasione della festa della società. Il giocatore, che ha rischiato una pena peggiore visti i numerosi precedenti (cinque condanne penali dal 2010), dovrà quindi indossare la cavigliera e arrendersi al verdetto del giudice.