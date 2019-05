Scozia, Queen of the South FC e il record di Dobbie: 43 gol a…36 anni

Succede nel campionato di seconda divisione scozzese. Protagonista Stephen Dobbie, prima punta del Queen of the South FC.

36 anni e non sentirli. Tris di gol nel 5-0 dei suoi contro Montrose, nella sfida valida per i playoff per andare in Scottish Premiership.

Diciotto trasferimenti in carriera, sempre con un solo obiettivo in testa: fare gol. Arrivato alla sua terza stagione con la maglia del Queen, l’attaccante sta battendo ogni record. 26 reti segnate alla prima annata, altrettante nella seconda, ma soprattutto 43 in 43 partite giocate – e sette assist sommando tutte le competizioni – nella terza. Numeri da record pensando che Dobbie non sia proprio un giovanotto.

La sua tripletta, siglata nei primi 54 minuti della gara, ha aiutato la squadra nel 5-0 finale. Il vero record di Dobbie, però, sta nell’aver battuto Nicky Clark, oggi vice allenatore, e Jimmy Rutherford, autori di 41 gol in un’unica stagione con il Queen of the South FC.