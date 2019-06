Sergio Ramos, sfilza di invitati illustri per il suo sfarzoso matrimonio

Delle regole abbastanza inconsuete imposte da Sergio Ramos e la compagna Pilar Rubio se ne è parlato molto nell’ultima settimana, così come dell’ingaggio per un milione di euro degli AC/DC per rendere ancora più particolare la festa. I due convoleranno a nozze il 15 giugno presso la Cattedrale di Siviglia e hanno scelto di invitare ben 500 persone, molte delle quali dirigenti, compagni di squadra o ex compagni del difensore del Real Madrid e della Nazionale spagnola. Fra questi, come raccontato dal Mundo Deportivo, il presidente delle merengues Florentino Perez, poi Lucas Vazquez, Keylor Navas, Luka Modric e naturalmente l’allenatore Zinedine Zidane. Per quanto riguarda i blancos del passato, ci saranno Roberto Carlos, Ronaldo il fenomeno, Raul, Julio Baptista e Fernando Hierro. Presenti anche David Beckham e la moglie Victoria. Dalla Spagna – e dal Barcellona – ecco Gerard Piqué con Shakira, Jordi Alba, Sergio Busquets. Ha confermato la presenza anche l’ex c.t. Vicente del Bosque, ma per i problemi gravi in famiglia che da tempo lo attanagliano non ci sarà l’attuale allenatore della Spagna Luis Enrique.