Shock nel mondo del calcio: muore il centrocampista Reyes in un incidente stradale

Il mondo del calcio, specialmente quello spagnolo, è in lutto: ha perso la vita in un incidente stradale José Antonio Reyes, classe 1983, che giocava nell’Extremadura ma che ha vestito in passato, da centrocampista, anche le prestigiose maglie di Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid e Benfica, fra le altre. Aveva anche collezionato 21 presenze con la Nazionale spagnola fra il 2003 e il 2006. La notizia è stata resa pubblica dal Siviglia tramite un tweet, lui che è cresciuto calcisticamente proprio nella città andalusa e che si trovava lì al momento dell’incidente mortale avvenuto con l’automobile: “Non potremmo dare una notizia peggiore. Il nostro amato Josè Antonio Reyes è morto in un incidente stradale. Riposa in pace”. Poco dopo si è unito al dolore anche l’Espanyol, altra squadra in cui il campione ha militato nel 2016-17: “Oggi è un giorno molto triste per tutta la famiglia dell’Espanyol. Il nostro ex giocatore Josè Antonio Reyes è morto. Vogliamo esprimere tutte le nostre condoglianze alla famiglia ed al Siviglia”.