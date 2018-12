Southampton, tecnico Hasenhuttl fa distribuire ai tifosi buoni birra per avere la bolgia contro l’Arsenal

Il tecnico del Southampton Ralph Hasenhuttl da poco sulla panchina dei New Saints al posto dell’esonerato Mark Hughes, per far venire allo stadio domani più tifosi, nel match contro l’Arsenal, ha chiesto alla società di far distribuire buoni birra gratuit. Il tecnico austriaco alla prima domani allo stadio St. Mary’s sa che sarà durissima contro i Gunners ma con il sostegno del popolo del Southampton l’impresa potrebbe essere più facile. Il club di Hasenhuttl ha vinto solo una partita in casa nel 2018 ed è attualmente al penultimo posto in classifica della Premier League con 9 punti insieme al Fulham di Ranieri dopo 16 turni.