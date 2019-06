Spagna, il presidente della Federcalcio Rubiales indagato per corruzione

Scandalo nel calcio spagnolo: stando a quanto riportato dall’edizione online del giornale Marca, il presidente della Federcalcio – la Rfef – Luis Rubiales è stato indagato per un presunto caso di corruzione. Probabilmente, come da quanto scritto negli articoli di riferimento, avrebbe concesso una sovvenzione illegittima all’Huesca per la costruzione di un campo da calcio. Rubiales, che era a capo del sindacato calciatori, aveva preso il posto di Angel Maria Villar al vertice della Rfef dopo che quest’ultimo era stato arrestato per corruzione, appropriazione indebita e falsificazione di documenti. Insomma, la Spagna aveva già vissuto una situazione simile e ora rischia di ricascarci, con tutti gli strascichi che vicende simili portano con sé.