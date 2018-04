Spagna, le emozionanti parole dell’arbitro: “Rispettatevi e divertitevi”

In un momento così delicato per il mondo arbitrale, il gesto di un direttore di gara delle giovanili spagnole assume forse ancora più valore. Dopo le tante critiche e le minacce ricevute da Oliver, arbitro che ha diretto la sfida di Champions League tra Real Madrid e Juventus, il discorso di Javier Martínez Noguera è diventato subito virale.

Prima del fischio d’inizio della gara tra Académico Real Murcia e Fortuna, il giudice di gara ha riunito i giocatori di entrambe le squadre, incitandoli a giocare una partita pulita, a divertirsi e a segnalare qualsiasi problemi avvenga nel corso del match. A seguito delle tragedie avvenute recentemente nel mondo del calcio, Noguera ha chiesto ai giovani calciatori di fermare il gioco in qualsiasi momento se dovessero notare qualche problema o se pensassero che un compagno o un avversario non si senta bene: “Il risultato deve valere zero quando è in gioco la vostra salute”.

“Se pensiamo solo alla vittoria, smetteremo di divertirci”, questa una delle frasi più importanti di un discorso durato circa due minuti. Una delle lezioni sportive più belle ed emozionanti, perché come dice lo stesso direttore di gara: “Il calcio è passione, ma anche un divertimento. Quindi divertitevi!”

CROAZIA, ARBITRO EROE PER UN GIORNO: SALVA LA VITA A UN GIOCATORE