Spagna, migliore giocatore del 2018 è Messi. Altra delusione per Ronaldo finito fuori dal podio

L’attaccante del Barcellona Lionel Messi è stato premiato dall’edizione spagnola di Marca come miglior giocatore del 2018. Al secondo posto della classifica del maggiore quotidiano spagnolo sportivo c’è il centrocampista del Real Madrid Luka Modric mentre al terzo Antoine Griezmann dell’Atl. Madrid. Fuori dal podio la stella della Juventus Cristiano Ronaldo che si trova al quarto posto. Ronaldo incassa questa nuova delusione anche se ieri a proposito di premi ha detto a Record: “Lavoro principalmente per aiutare il mio club ed essere migliore. Non nascondo che sono felice quando vinco ma non è la fine del mondo quando non succede. Pallone d’Oro a Modric e Scarpa d’Oro a Messi? Non sono ossessionato dai premi individuali”.