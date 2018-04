Squadra di Serie C in finale di Coppa di Francia, ma il montepremi è beffardo…

La Coppa di Francia regala ancora una favola. Ieri è andata di scena una semifinale storica, tra due squadre di Serie C: Les Herbies e Chambly. Per Les Herbiers, vincitori per 2-0, anche un cuore italiano: la proprietà è di origine italiana così come l’allenatore, Stephame Masala, originario delle Marche.

MONTEPREMI – in caso di sconfitta in finale potrebbe incassare dai premi meno soldi… del Chambly. Sì perché la semifinale assicura 580 mila euro alle due squadre eliminate, mentre la finalista (perdente) incasserà solo 380 mila euro. Insomma, una beffa, secondo i dati pubblicati da Sportune.fr, anche se la differenza economica sarebbe colmata dalla gloria. Come il Calais del 2000, che militando in Serie C arrivò in finale contro il Nantes che vinse su rigore solo al 90′.