Svaligiata la villa di Piqué e Shakira: rubati gioielli e orologi

Brutte notizie per Gerard Piqué e la compagna: la loro villa in Spagna, più precisamente a Esplugues de Llobregat, in provincia di Barcellona, è stata infatti svaligiata dai ladri. La coppia, fortunatamente, non era in casa quando i malviventi hanno fatto irruzione nella loro abitazione portando via orologi e gioielli. Da una parte il difensore spagnolo, in ritiro con la Nazionale, si sta preparando all’imminente Mondiale di Russia 2018, dall’altra Shakira sembra essere impegnata in una tournée in Germania.

Al momento, pare che la polizia non abbia alcun indizio sui malviventi, che sembrano non aver lasciato alcuna traccia. Ad agire sarebbe stata infatti una banda di professionisti, già artefice di altri furti in città: il colpo è così ben riuscito, che si presume che i ladri possano essere stati aiutati da una talpa, che avrebbe fornito informazioni dettagliate sulla villa di Piqué e della cantante.

Una notizia, questa, che arriva a pochi giorni dall’inizio del Mondiale e che potrebbe di fatto turbare il giocatore.

