Tolima, per battere l’Atletico Nacional serve un aiuto divino

Per vincere il campionato colombiano, al Tolima servirà un’impresa titanica. Dopo aver perso per 1-0 la gara d’andata in casa contro l’Atletico Nacional, la squadra allenata da Alberto Gamero dovrà vincerein trasferta con due gol di scarto, poiché gli avversari sono giunti primi nella regular season e avranno il vantaggio del miglior piazzamento. L’obiettivo è alquanto complicato da raggiungere, anche in virtù del percorso tra le mura amiche dell’Atletico Nacional: imbattuto e nessun gol incassato.

AIUTO – Per ottenere una simile impresa contro gli uomini di Jorge Almiron, il Tolima ha deciso di affidarsi ad un “aiuto divino”. Proprio così, perché il tecnico Alberto Gamero ha diramato la lista dei convocati ed ha incluso anche la Vergine Maria. Il titolo in casa Tolima manca dal 2003, riuscirà a vincerlo?

Colombia, Cuadrado re del calcio-tennis