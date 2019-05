Torna in pista Wenger? L’ex Arsenal potrebbe far ritorno in Giappone

Archiviata la lunga parentesi di 22 anni all’Arsenal, l’allenatore Arsène Wenger da tempo è in cerca di una nuova panchina. Secondo quanto riportato da Goal.com, il francese 69enne potrebbe proseguire la carriera in Asia, più precisamente in Giappone, al Vissel Kobe. Sarebbe un ritorno per lui nel Paese del Sol Levante, avendo guidato il Nagoya Grampus nella stagione 1995-96 con tanto di vittoria di due trofei. Il Vissel Kobe, che in squadra ha giocatori del calibro di Podolski, David Villa e Andrés Iniesta, avrebbe offerto all’ex Arsenal un contratto di 2 anni e mezzo con ingaggio da 4 milioni di euro a stagione. L’offerta è intrigante, Wenger ha sempre dichiarato che non avrebbe smesso di allenare dall’addio ai Gunners, con cui ha vinto 3 campionati inglesi e7 coppe d’Inghilterra (record assoluto).