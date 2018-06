Tottenham, Dele Alli svela: “Cresciuto nelle gang, il calcio mi ha salvato”

Il calcio non è solo passione, a volte può cambiare davvero la vita. Tanti sono i giocatori che hanno rivelato di essere stati ‘salvati’ da questo sport, l’ultimo, ma solo in ordine di tempo è stato Dele Alli. Durante un’intervista ai microfoni di ES, il centrocampista in forza al Tottenham ha raccontato la sua esperienza, svelando di essere riuscito ad allontanarsi dalle brutte compagnie grazie alla sua passione più grande: quella del pallone.

“Sono entrato nella compagnia sbagliata sin dalla tenera età. Il calcio è stato una grande distrazione dal percorso in cui stavo per imbattermi. Sono molto fortunato ad aver incontrato persone che mi hanno aiutato nei momenti difficili e mi hanno aiutato a diventare la persona che sono oggi. C’è ancora molto che la gente non sa di me, anche se molte persone pensano di conoscermi… ho imparato a non dare nulla per scontato. Avrò il calcio come lavoro, ma bisogna lottare per le cose nella vita”.

TUTTO AL VOLO, GOL GENIALE DI DELE ALLI