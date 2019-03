Tottenham, Pochettino fermato 2 turni dalla FA (più multa di 10.000 sterline)

Aveva protestato veementemente contro l’arbitro nella partita persa 2-1 dal suo Tottenham un mese fa contro il Burnley in Premier League. Parliamo del tecnico Mauricio Pochettino, che per questa faccenda dovrà scontare 2 giornate di squalifica e pagare 10.000 sterline di ammenda. Lo ha deciso la Football Association, che ha parlato nel comunicato di “condotta impropria”. Dunque non sarà sulla panchina degli Spurs nelle gare contro Southampton e Liverpool, dopo aver conquistato l’accesso ai quarti di finale di Champions League ieri sera eliminando dalla competizione il Borussia Dortmund (4-0 fra andata e ritorno).