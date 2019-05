Tottenham, Pochettino lancia l’allarme: “Difficile dire cosa succederà…”

Mancano ancora due gare per definire quale sarà il bilancio del Tottenham. Gli Spurs possono conquistare un pass per la prossima Champions League e sollevare la coppa più ambita nell’edizione che si concluderà a Madrid. Tuttavia, i tifosi inglesi sono preoccupati dal futuro della propria guida, Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino, infatti, ha ribadito di non essere ancora certo della permanenza. Queste le sue dichiarazioni:”A luglio, quando inizieremo la nuova stagione, sarà diverso rispetto al solito. E’ importante avere le idee chiare sul progetto e sulle sfide che ci capiteranno in futuro. Dopo 5 anni è il momento di chiudere un capitolo, quando abbiamo iniziato tutto era proiettato verso il nuovo stadio. Siamo orgogliosi del modo in cui abbiamo gestito una difficile situazione. Ma ora cosa succederà? Questa è la vera domanda. E’ difficile da spiegare, anche perché prima devo parlare con Daniel Levy”.