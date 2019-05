Tottenham, Pochettino: “Voglio essere coinvolto nel prossimo capitolo del club”

Sarà una settimana rovente, di grande attesa per il Tottenham di Mauricio Pochettino, che sabato prossimo affronterà il Liverpool nella finale di Champions League. Il tecnico ha ripercorso alcuni episodi della stagione, rivelando il momento in cui ha deciso di restare ancora in sella agli Spurs. “Contro l’Ajax ho vissuto due sensazioni contrastanti: anzitutto raggiungere una finale significa arrivare ad un passo dal traguardo, quindi pensi sia la fine di un capitolo straordinario per il club; dall’altra parte però le mie lacrime dopo il passaggio del turno hanno significato che voglio far parte anche del prossimo capitolo che aprirà il Tottenham. Sarà nostra responsabilità creare un progetto nuovo, coinvolgere tutti per cercare di raggiungere qualcosa di importante”.

Nell’intervista, ripresa dal sito del Daily Mail, Pochettino ha parlato anche dell’eventualità di schierare Harry Kane per l’ultimo atto della competizione europea: “Ci stiamo pensando molto, è una decisione importante. Qualunque sarà, verrà giudicata dopo la partita: se vinceremo, si parlerà di scelta geniale da parte mia; se non lo schiero e perdiamo tutti mi chiederanno perché non ha giocato. Stiamo valutando lui e anche le condizioni di Vertonghen e Winks, naturalmente è già importante che siano a disposizione”.