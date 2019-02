Tragedia Flamengo, parla Zico: “Uno choc. Erano ragazzi che sognavano in grande…”

Zico, bandiera del Flamengo, ha lasciato un commento sulla tragedia che ha colpito il centro sportivo del club brasiliano questa mattina.

Il fatto, che ha visto anche la morte di 10 persone tra cui molti giovani ragazzi, ha di fatto messo sotto choc il campione brasiliano e l’intero mondo del pallone. Attraverso la propria pagina Facebook, l’ex stella ha lasciato il suo triste commento.

“E’ stato uno shock ricevere questa notizia. Che Dio conforti le famiglie che hanno perso i loro figli, fratelli, nipoti, parenti. Erano ragazzi che sognavano in grande e molti senza dubbio aiutavano le loro famiglie. Spero che si appuri tutto perché una tragedia come questa non può passare così nel dimenticatoio. Che il popolo rubronegro tenga forza e fede per superare questo momento”.