Tragedia in Bolivia: arbitro muore in campo durante la gara

Tragedia in Bolivia durante una partita di campionato. Il direttore di gara, il signor Victor Hugo Hurtado è morto in seguito ad un infarto mentre arbitrava. Succede nel corso della sfida tra Always Ready e Oriente Petrolero all’Estadio Municipal Villa Ingenio di La Paz, il famigerato impianto più alto del mondo situato a 4.150 metri sopra il livello del mare.

L’arbitro della gara, al 47′ di gioco ha un malore e si accascia a terra. Immediato l’intervento, prima degli stessi giocatori, poi dei soccorsi. Tutto inutile, però, perché il fischietto, solo trentaduenne, non ce la fa e poco dopo perde la vita a causa di un arresto cardiaco.