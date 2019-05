Tragedia in Sudafrica, il TS Galaxy piange Mbamba: morto a 23 anni

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio in Sudafrica: nella notte ha perso la vita il 23 enne Thembinkosi Mbamba, giocatore in forza ai TS Galaxy. Come riportano i media locali, la causa del dramma è dovuta ad un incidente stradale nel quale il giovane calciatore è rimasto coinvolto.

Secondo quando afferma la stessa società sudafricana, in seguito alla grave tragedia che ha colpito il club, sono annullati i festeggiamenti previsti in questo weekend dopo il trionfo nella Nedbank Cup ottenuto grazie alla vittoria contro il Kaizer Chief (1-0).

Per questo motivo, la società ha deciso di spostare al 2 giugno la festa e stringersi nel dolore per la scomparsa del povero Mbamba. “Solo una settimana fa stavamo festeggiando insieme. Adesso ti piangiamo. Le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia per questo periodo difficile. Dormi bene giovane razzo”, il messaggio pubblicato dal TS Galaxy su Twitter.