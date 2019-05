Tris al Lipsia e la Coppa di Germania va al Bayern

Il Bayern Monaco dopo aver vinto la Bundesliga sabato scorso, ha messo in bacheca anche la Coppa di Germania. A Berlino la squadra di Kovac ha battuto il Lipsia per 3-0 grazie ai gol di Lewandowski nel primo tempo, di Coman e ancora del centravanti polacco nella ripresa. Finale che i bavaresi hanno dominato anche se Neuer è stato straordinario nel primo tempo a respingere una conclusione di Poulsen. Per il Bayern è la 19.a Coppa di Germania mentre per Lewandowski con la doppietta di stasera è salito a 40 gol su 47 match stagionali.