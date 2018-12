Tunisia, Alain Giresse nuovo commissario tecnico

Nuovo commissario tecnico per la Tunisia. Si tratta di Alain Giresse.

L’ex giocatore francese ha firmato un contratto fino al giugno 2020 e ha preso il posto di Faouzi Benzarti, che a propria volta aveva sostituito Nabil Maaloul a fine giugno dopo l’esonero di seguito al flop al Mondiale di Russia, dove le “Aquile di Cartagine” sono uscite al primo turno nel girone che comprendeva anche Belgio, Inghilterra e Panama.

Curioso come l’esonero di Benzarti sia arrivato quattro giorni dopo la qualificazione alla fase finale della Coppa d’Africa 2019.

Giresse, ex centrocampista del Bordeaux e della Nazionale francese, con la quale ha chiuso al quarto posto il Mondiale di Messico 1986, nonché secondo classificato al Pallone d’Oro 1982 dietro a Paolo Rossi, ha allenato in carriera Tolosa, Paris Saint-Germain, Marocco Far Rabat e poi le Nazionali di Gabon, Senegal e Mali, quest’ultimo incarico lasciato dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2018.