Ufficiale – Honda nuovo CT e general manager della Cambogia

Dopo aver firmato un contratto da calciatore solo una settimana fa con il Melbourne Victory, Keisuke Honda sorprende tutti assumendo il doppio ruolo di commissario tecnico e general manager della Cambogia. Un ruolo part-time, visto che continuerà a giocare anche con il club australiano.

LA SVOLTA – “Sarò di fatto un allenatore, perché è una cosa che mi ha sempre appassionato. Non percepirò alcun stipendio, se non un rimborso spese per le trasferte”.Il giocatore giapponese, che possiede già una squadra di calcio in Cambogia, il Soltilo Angkor FC, ha spiegato come funzionerà il proprio lavoro e come guiderà il suo staff: attraverso delle video-conferenze settimanali. “Ho un contratto di due anni ma di fatto è come se non ci fosse nessun contratto. Non potrò essere presente a tutte le partite, ma il Melbourne conosce la situazione e ha compreso la mia scelta, spero di poter essere qui tante volte”, ha aggiunto Honda. La sua prima uscita ufficiale da c.t avverrà durante la AFF Suzuki Cup, torneo a cui prendono parte le squadre nazionali inquadrate nella regione del sud-est asiatico che si disputa con cadenza biennale. La Cambogia se la vedrà nel girone con Vietnam, Malesia e Myanmar.