Ufficiale – Leeds, “El Loco” Bielsa resta per un’altra stagione: obiettivo Premier

Ci sarà ancora Marcelo “El Loco” Bielsa sulla panchina del Leeds United nella prossima stagione di Championship. La società ha annunciato oggi, martedì 28 maggio, la decisione di non cambiare tecnico e di dare quindi all’argentino una seconda possibilità per raggiungere la Premier League, sfumata quest’anno solo in finale playoff (eliminato dal Derby County di Lampard). Il suo nome era accostato anche alla Roma, ma il suo lavoro al Leeds è stato premiato: 83 punti frutto di 25 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. I tifosi hanno apprezzato Bielsa per il suo grande carisma, oltre che per il modo in cui è riuscito a far giocare la squadra in questo suo primo campionato sulla panchina del team inglese. Nel comunicato appare scritto che si è trattato del punteggio più alto ottenuto dalla promozione della League One del 2009-10.