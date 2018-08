Ufficiale – Montreal Impact, Sagna riparte dalla Mls

Sei mesi molto positivi in Serie A, nonostante la retrocessione, con il Benevento dopo una carriera giocata ad altissimi livelli in Premier League con le maglie di Arsenal e Manchester City: Bacary Sagna riparte dalla MLS. Il classe ’93 ha infatti firmato con il Montreal Impact un contratto annuale con opzione per quello successivo.

ANNUNCIO – Ecco il comunicato del club canadese: “Il Montreal Impact annuncia l’accordo raggiunto con il terzino francese Bacary Sagna per un contratto fino a fine stagione con opzione per l’anno successivo. Si unirà alla squadra dopo le visite mediche”.