Ufficiale – Penarol, Diego Lopez nuovo allenatore

La salvezza ottenuta all’ultima giornata non è bastata per rimanere a Cagliari, ma Diego Lopez sarà protagonista anche la prossima stagione.

Attraverso i propri canali ufficiali, infatti, il Penarol ha annunciato l’ingaggio dell’ex allenatore dei sardi che torna quindi in patria per allenare: finora esperienze da tecnico solo in Italia.

Il nativo di Montevideo si legga quindi alla squadra della città in cui è nato.

Ecco il comunicato: “Il Consiglio di Amministrazione dell’Athletic Club Peñarol, riunito in forma straordinaria, ha deciso all’unanimità dei suoi membri di approvare la posizione, anch’essa unanime, della Commissione Contraente di affidare la Direzione Tecnica a Mr. Diego López”.