Ufficiale – Real Madrid, Zidane è il nuovo allenatore al posto di Solari

Mancava solo l’ufficialità per il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid ed eccola arrivare puntuale. Il club ha comunicato il cambio tramite una nota ufficiale sul proprio sito: esonerato Santiago Solari, ritorna il francese, che aveva lasciato dopo la scorsa stagione che lo aveva visto trionfare per la terza volta di fila in Champions League. Oltre a questi ultimi mesi del campionato 2018-19, Zidane sarà allenatore dei Blancos anche per i prossimi 3 anni, fino al 2022 come preannunciato. Segno che sarà di nuovo lui a prendere in mano il nuovo ciclo del Real di Florentino Perez dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions di settimana scorsa contro l’Ajax.