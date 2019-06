Ufficiale – Shakhtar, da un portoghese all’altro: ecco il sostituto di Fonseca

Lo Shakhtar Donetsk si affida a un altro tecnico portoghese dopo aver “lasciato” Paulo Fonseca alla Roma: è il 58enne Luis Castro il nuovo allenatore della formazione ucraina, reduce dalla terza vittoria consecutiva nel proprio campionato e dal quarto trionfo di fila nella coppa nazionale. Il club ha definito oggi l’accordo, comunicandolo tramite i propri canali ufficiali, dopo aver salutato il connazionale Fonseca, diretto ai giallorossi. È la seconda volta in carriera che Castro prende il posto di Fonseca in panchina: ai tempi del Porto, nel marzo 2014, fu l’attuale tecnico dello Shakhtar a chiudere il campionato portoghese. Il presidente della squadra ucraina Rinat Akhmetov ha così presentato il nuovo arrivo: “Si adatta molto bene alla nostra filosofia di gioco e anche al nostro stile”. Luis Castro arriva dal Vitoria Guimaraes, squadra portoghese che ha portato al quinto posto in campionato con qualificazione ai preliminari di Europa League.