Ufficiale – Villas-Boas riparte dal Marsiglia: firmato un contratto biennale

Dopo l’esperienza in Cina allo Shanghai SIPG, André Villas-Boas torna in Europa e dalla prossima stagione guiderà l’Olympique Marsiglia. L’ex allenatore di Porto, Chelsea e Zenit – fra le altre – ha firmato con il club francese un contratto di durata biennale e ha preso il posto di Rudi Garcia, che aveva deciso di lasciare qualche settimana fa. In Cina il tecnico classe ’77 aveva rescisso il contratto con la propria squadra il 30 novembre 2017, ora è pronto a ripartire dal Vecchio Continente, alla guida di un Marsiglia che è arrivato quinto in campionato e che quindi nella prossima stagione giocherà l’Europa League, una competizione che Villas-Boas conosce bene, avendola vinta con il Porto nel 2011 (diventò il più giovane allenatore a trionfare in una coppa europea).