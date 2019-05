Venezuela, Maldonado segna ed elimina…suo padre dalla corsa playoff

Segnare il gol del pareggio in pieno recupero e non poter festeggiare, anzi, piangere dal dispiacere.

Succede in Venezuela nella gara tra Deportivo Tachira e Academia Puerto Cabello. Protagonista Giancarlo Maldonado, attaccante di 36 anni, e suo padre, Carlos, allenatore. Peccato, però, che i due siano rivali e che si stiano sfidando per obiettivi differenti.

GOL E LACRIME – L’attaccante del Deportivo Tachira ha trovato il gol del 2-2 finale in pieno recupero. Una gioia incredibile per i suoi compagni e la sua squadra, decisamente meno per i rivali e per suo padre. Infatti, la rete di Giancarlo, condanna Carlos e il suo Academia. La squadra era in lotta per i playoff e doveva per forza vincere per terminare nelle prime otto della classifica. La rete del figlio ha chiuso ogni speranza tanto che lo stesso marcatore, dopo aver segnato, non è riuscito a festeggiare, anzi, si è reso protagonista di un pianto a dirotto sul campo, mentre il resto della squadra festeggiava. Al termine della partita, suo padre Carlos si è comunque complimentato per la professionalità del figlio: “Sono fiero di lui. In un Paese in cui i valori sono andati perduti, Giancarlo ha dimostrato fedeltà ai colori che rappresenta e rispetto per il calcio”.