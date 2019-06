Vinicius rivela: “Neymar il mio idolo. Mi manda filmati e mi sfida a…”

Ospite di una trasmissione televisiva in Brasile, Vinicius Jr, attaccante del Real Madrid, si è raccontato a 360 gradi. Dal calcio, agli hobby, fino ad alcuni retroscena con un’altra stella verdeoro, Neymar. Il giovane classe 2000 ha ammesso di avere due idoli in assoluto. Uno di questi è proprio O’Ney, con il quale si manda messaggi e crea delle vere e proprie sfide.

Come riferisce Fox Sport Brasil, Vinicius ha raccontato alcuni particolari del suo rapporto con l’attaccante del Psg: “Neymar è il mio idolo nel calcio. In campo provo ad imitarlo. Spesso, in molte cose che fa provo a fare come lui. Ogni tanto ci sentiamo per messaggi e a volte mi manda video delle sue giocate su whatsapp e mi scrive ‘Voglio vedere se ci riesci tu’. Ciò che fa lui non lo fa nessun altro, mi ricorda molto Ronaldinho. Anche lui è un altro dei miei idoli e guardo molti suoi video”.