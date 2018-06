Wenger e i dubbi sul futuro: “Allenare ancora? Non so se ho voglia di altre sfide”

E’ stato un finale di stagione ricco di emozioni per Arsene Wenger che ha deciso di salutare l’Arsenal dopo 22 anni. Ora l’ex tecnico dei Gunners è tornato a parlare sul suo futuro e per la prima volta ha dichiarato di dover ancora prendere una decisione. Nonostante abbia rivelato di avere una sorta di “dipendenza da calcio”, il francese ha ammesso che ricominciare una nuova avventura da zero non è una sfida facile.

Durante un’intervista ai microfoni di TF1, Wenger ha dichiarato: “Ho ancora il desiderio di essere un allenatore? E’ questa la domanda alla quale dovrò rispondere nelle prossime due settimane. Oggi dico che voglio ancora allenare, ma non so se voglio iniziare un’altra folle sfida. Iniziare una nuova sfida – continua il tecnico – richiede un impegno totale. Adesso devo prendermi una piccola pausa, cosa che non ho mai fatto, devo capire come è la mia vita senza l’adrenalina delle partite, senza quelle emozioni da condividere con gli altri. Voglio capire quanto mi mancherà tutto ciò”.

