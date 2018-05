Wolfsburg-Kiel: le cicogne vogliono sbranare i lupi e andare in Bundesliga. Le probabili formazioni

Stasera si disputerà la partita di andata della gara spareggio per un posto in Bundesliga. In campo alla Wolkswagen Arena, i lupi del Wolfsburg, 17.mo in prima divisione e il Kiel, terzo in Zweite Liga (nostra Serie B), per tutti Störche, le Cicogne. Una cenerentola, una debuttante, un’esordiente. Dall’anno prossimo in Bundesliga potrebbe esserci una nuova squadra. Nuova, sì, perché ancora non c’è mai stata. Fermi però: prima deve sbranare i Lupi del Wolfsburg nello spareggio (appuntamento a giovedì 17 maggio alle 20.30 su Fox Sports, canale 204 di Sky). L’Holstein Kiel ci crede. Questa è pur sempre la miglior stagione della sua storia. Perché l’Holstein Kiel (prende il nome dalla regione e dalla città di appartenenza, un po’ come in Italia esistesse un Liguria Genova o un Lazio Roma) un campionato tedesco lo ha vinto ma era il 1912 e il torneo non era ancora unito né si chiamava Bundesliga. Ora la situazione può cambiare. Anzi, l’eventuale vittoria contro il Wolfsburg nello spareggio ( lunedì il ritorno) può essere importante addirittura dal punto di vista sociologico. Perché può stravolgere le gerarchie sportive in città. Non avendo mai partecipato al massimo campionato nazionale, a Kiel sono altri gli sport che hanno la maggiore. Fino a oggi è sempre stato così. E può essere così fino a lunedì. Queste le probabili formazioni delle due squadre con fischio d’inizio alle 20.30:

VfL Wolfsburg: Casteels – Verhaegh, Knoche, Brooks, William – Guilavogui, Malli, Arnold – Steffen, Brekalo – Origi

Holstein Kiel: Kronholm – Herrmann, Schmidt, Kinsombi, C. Lenz – Peitz – Schindler, Weilandt, Mühling, Seydel – Ducksch