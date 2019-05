Xavi: “Comincio ad allenare in Qatar, ma il sogno è tornare al Barça. E prendo spunto da…”

In una lunga intervista rilasciata all’agenzia di stampa spagnola Efe, l’ex centrocampista del Barcellona Xavi ha raccontato quali sono gli obiettivi della sua nuova carriera da allenatore: “Non posso ovviamente iniziare guidando una Ferrari o un transatlantico, bisogna iniziare con una piccola auto o una piccola barca. Solo così si accumula esperienza, solo così poi potrò raggiungere lo scopo di tornare al Barça. La mia idea è quella di cominciare guidando l’Al-Sadd, qui in Qatar (squadra nella quale ha terminato l’esperienza da giocatore, ndr), dove non c’è molta pressione, ideale per mettermi alla prova. Poi sarà la volta dell’Europa”.

E ancora: “Nella mia testa ho molti concetti, non vedo l’ora di trasmetterli insieme a tutte le mie emozioni che ho provato da calciatore. Da chi prendo spunto? Ho avuto fantastici allenatori: i due che più mi hanno segnato sono stati Guardiola al Barcellona e Aragones con la Spagna”.