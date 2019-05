Yaya Touré, futuro deciso: pronto a firmare per il Qingdao Huanghai

Dopo le incertezze sul proprio futuro, ecco la novità. Yaya Touré è pronto ad una nuova avventura all’età di 36 anni: andrà in Cina al Qingdao Huanghai. Dopo le parole dell’agente, poi smentite dallo stesso centrocampista, arrivano altri dettagli sul futuro del giocatore.

Niente ritiro, anzi. Una nuova esperienza in Oriente. Secondo il Sun, infatti, l’ex centrocampista del Manchester City è pronto a volare in Cina nella seconda divisione del campionato per aiutare la squadra nella promozione alla China Super League.

Secondo quanto riporta il tabloid inglese, Yaya Touré avrebbe già fissato le visite mediche con il club e sarebbe pronto a partire nelle prossime ore, lasciano la Grecia e l’Olympiakos, suo attuale club.