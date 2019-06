Adailton, nuova avventura: è l’allenatore della Vigor Carpaneto

In tanti lo ricordano per le sue prodezze da giocatore con le maglie di Parma, Bologna, Genoa e Verona, Adaílton Martins Bolzan, noto semplicemente come Adaílton, adesso è pronto ad una nuova avventura: sarà l’allenatore della Vigor Carpaneto, in provincia di Piacenza, in Serie D.

L’ex calciatore brasiliano ha fatto parte dello staff tecnico della Virtus Verona, in Serie C nelle ultime due stagioni. Oggi, il grande passo, che lo vedrà protagonista alla sua prima panchina da allenatore. Di seguito la nota ufficiale della società apparsa sul sito del club:

“Cambio al timone tecnico della Vigor Carpaneto, che oggi ufficializza l’avvicendamento in panchina della prima squadra biancazzurra militante per il terzo anno consecutivo in serie D. La società del presidente Giuseppe Rossetti dà il benvenuto al tecnico Martins Adailton, brasiliano con una gloriosa carriera in serie A e internazionale da attaccante, mentre da allenatore è reduce dall’esperienza come vice alla Virtus Verona, prima vincendo la serie D (2017-2018) e poi affrontando la Lega Pro nella stagione appena conclusa”.

PRIME PAROLE – Dal sito della società, anche le prime dichiarazioni di Adailton: “Questa proposta mi ha entusiasmato, sapevo come potesse essere una chance importante in una società che vuole far bene. La serie D è un campionato importante, sono contento di aver raggiunto un accordo e penso che occorra fare sempre meglio: la Vigor ha già fatto bene, ha una base da cui partire, il presidente ha lavorato per mantenere uno zoccolo duro della squadra e questo è fondamentale. Cercheremo di fare meglio, crescere, migliorare”.