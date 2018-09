Agnelli annuncia: “Terza coppa necessaria. Cambiamenti dal 2020…”

Il presidente della Juventus e dell’ECA, Andrea Agnelli ha tenuto un lungo discorso durante il World Football Summit di Madrid in corso nella due giorni 24-25 settembre. Il numero uno bianconero ha spiegato le modifiche delle competizioni europee programmate per i prossimi anni a partire dall’introduzione della terza coppa e delle novità in termini di calendarizzazione degli impegni.

TERZA COPPA – “E’ stata voluta fortemente dai club, al fine di poter avere maggiori possibilità di partecipare nelle coppe europee durante la stagione: stiamo lavorando con la Uefa. Stiamo anche valutando l’opportunità di ridurre le partecipanti all’Europa League, portandole da 48 a 32”.

EQUILIBRIO – “Vogliamo maggiore equilibrio competitivo in questo fantastico sport, perché continui a rimanere lo sport più bello del mondo. Dobbiamo pensare a quale calcio vogliamo lasciare ai nostri figli. Negli anni ’70 e ’80, la Coppa dei Campioni veniva vinta da squadre come Ajax e Benfica. Ma adesso è difficile vedere club di questo calibro in cima al mondo a causa dell’enorme differenza economica coi club spagnoli, inglesi o tedeschi. Il nostro obiettivo è come ottenere anticipi per le leghe specifiche. Il calcio è cresciuto in maniera incredibile nell’ultima decade, la cosa che fa maggiormente la differenza sono gli introiti dai diritti domestici. Ma 1/3 degli introiti del calcio arriva dai 12 club più ricchi”.

PAUSE – Il patron bianconero si è poi soffermato anche sui calciatori e sulle pause tra una partita e l’altra, ritenute necessarie per avere un miglior rendimento: “Sappiamo che non sono macchine, hanno bisogno di appropriati periodi di riposo. Il calendario delle partite del 2020 sarà la prima cosa da affrontare”.