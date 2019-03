Agnelli: “Contrari alla nuova Coppa del Mondo per club. Dal 2024…”

Direttamente dal palco dell’Assemblea Generale dell’ECA, il numero uno Andrea Agnelli, presidente della Juventus ha parlato dei programmi futuri del calcio europeo prendendo delle nette posizioni sui temi principali del calcio europeo e mondiale: “La priorità deve essere per tutte le parti interessate l’impegnarsi in una valutazione dettagliata di come il paesaggio del calcio internazionale potrebbe evolvere post-2024”, ha detto Agnelli.

CONTRARI – “La decisione della FIFA di rinnovare la Coppa del Mondo per Club nel 2021 è una di quelle che l’ECA non può sostenere. Abbiamo aperto al processo di sviluppo per avere una nuova visione per il futuro delle competizioni UEFA per Club. Questo è l’inizio di un viaggio che vedrà il coinvolgimento di tutte le parti interessate. I rischi imprenditoriali di qualsiasi decisione presa nel calcio professionistico sono solo da un lato, il lato dei club. La nostra parte”.