Ajax, è asta per de Ligt e de Jong: c’è anche il Paris Saint-Germain

Brutta notizia per il Barcellona e per tutti gli altri top club che sono interessati ad acquisire i diritti alle prestazioni di due dei gioiellini del nuovo Ajax, il difensore classe ’99 Matthijs de Ligt e il centrocampista classe ’97 Frenkie de Jong.

Secondo quanto riportato da Marca, infatti, il Paris Saint-Germain avrebbe deciso di entrare pesantemente in corsa per assicurarsi i due giocatori attraverso un’offerta definita “fuori mercato” dal popolare quotidiano spagnolo, che tuttavia non fa cifre.

L’Ajax ha fissato attorno agli 80 milioni la valutazione dei due giocatori, che sembravano destinati al Barcellona. Ora invece ecco l’offensiva dei campioni di Francia, che sembra legata strettamente all’acquisto ormai quasi definito da parte dei catalani di Adrien Rabiot, che andrà a scadenza a giugno con il Paris.

Dispetti e controdispetti, quindi, dei quali però rischia di fare le spese anche la Juventus, da tempo interessata a de Ligt, assistito da Mino Raiola.