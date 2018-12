Ajax, Onana spegne i sogni della Juventus: “De Ligt mi ha chiesto informazioni sulla Liga…”

Fresco di premio ‘Golden Boy’ come miglior giovane Under 23 dell’anno solare, Matthijs de Ligt è atteso da numerose altre sfide prima di un eventuale approdo in una big del calcio europeo.

Il difensore dell’Ajax e della Nazionale olandese, capitano dei Lancieri ad appena 19 anni e punto fermo del ciclo degli Orange di Koeman, ha dribblato le domande di mercato durante la cerimonia svoltasi a Torino, comprese quelle sull’interessamento della Juventus, ma a “tradirlo” è stato il compagno di squadra André Onana, portiere camerunese dell’Ajax con un passato nelle giovanili del Barcellona, intervistato da “El Transistor” di Onda Cero e “El Partidazo” su Cadena Cope: “Sia Matthijs che de Jong mi hanno chiesto informazioni sulla Liga. Hanno tutte le qualità per giocarci” ha candidamente ammesso Onana, dando così credito alle voci sempre più fondate su una trattativa tra i blaugrana e l’Ajax per i tre gioielli del vivaio degli olandesi, compreso il centrocampista van de Beek.

Onana ha poi parlato del sorteggio per gli ottavi di Champions che ha opposto all’Ajax il Real Madrid: “Non sono antimadridista, anzi da piccolo ero simpatizzante del Real, che in Camerun era molto popolare perché ci giocava Eto’o, ma ricordo con piacere le stagioni trascorse nelle giovanili del Barcellona. Comunque non credo che abbiamo molte possibilità di qualificarci, reputo il Real la favorita per vincere anche questa edizione della Champions. Avremo poco da perdere e sarà un piacere affrontare una squadra così forte”.