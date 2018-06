Akinfenwa duro su Ramos: “Sei fortunato, perché…”

L’intervento di Sergio Ramos ai danni di Mohamed Salah durante la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool ha fatto infuriare proprio tutti. L’ultimo a dire la sua e a minacciare, neppure tanto scherzosamente, lo spagnolo, è stato l’attaccante del Wycombe, club che milita nella terza divisione inglese, noto come La Bestia Adebayo Akinfenwa. Il giocatore, noto per la sua stazza, ha postato un video sul proprio profilo Twitter in cui avverte Sergio Ramos e a tutti gli effetti gli fa capire che deve ritenersi fortunato a non averlo mai incontrato sul campo.

IL MESSAGGIO – “Beh, Sergio Ramos, non solo hai fatto fuori il mio uomo Momo Salah ma hai anche causato la commozione cerebrale di Karius. Noi due non abbiamo mai giocato contro perché io non sono mai arrivato in Champions League. E sei fortunato per questo...” e prendendo una scarpetta da gioco e spezzandola con le mani ha aggiunto: “…perché questo è quello che sarebbe successo”.

Salah esce tra le lacrime dopo lo scontro con Ramos