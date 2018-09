Allan, l’agente: “Merita la Nazionale, ha due palle così! Il Napoli non lo cede”

Decisivo con due assist nelle vittorie contro Lazio e Milan, prima di risultare comunque il migliore del Napoli nel pesante k.o. di Genova contro la Sampdoria.

Stiamo parlando di Allan, autore di un avvio di stagione a dir poco positivo a livello personale.

Juan Arribas, agente del centrocampista brasiliano, ha parlato ai microfoni di “Si Gonfia La Rete”, programma in onda sulle frequenze di Radio Marte:

BRASILE – “Merita la Nazionale, ha due palle grandi così. Ha carattere, personalità, aiuta i compagni ed è un grande lavorare”.

MERCATO – “Ci sono state squadre interessate, ma non c’è mai stata una proposta ufficiale perché non ci sono mai stati margini per il club che non ha mai preso in considerazione la cessione e lui è felice a Napoli e non ha mai pensato di andar via”.

SAMPDORIA – “E’ rimasto tranquillo dopo la sconfitta, Ancelotti è un grande allenatore, per migliorare servirà un po’ di tempo, ma la stagione sarà importante”.