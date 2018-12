Allarme Napoli, il Psg fa sul serio per Allan: in arrivo offerta-choc

piatto, per convincere i sardi a cedere uno dei talenti più fulgidi del nostro calcio e battere la concorrenza di un’Inter da tempo sul ragazzo, i cartellini di Adam Ounas e Marko Rog più un conguaglio di 20 milioni.

Galeotte furono le sfide di Champions League tra il Psg e Napoli. Il tecnico dei francesi Thomas Tuchel sembra infatti essere proprio stato conquistato dalle prestazioni di Allan durante gli scontri diretti tra le due squadre nella fase a gironi che ha visto la formazione di Ancelotti chiudere al terzo posto alle spalle del Paris e del Liverpool.

Così dal gradimento, come riporta Il Corriere dello Sport, si è passati all’imminenza di un’offerta vera e propria, addirittura da 80 milioni. Proposta non ancora formulata al Napoli, ma che potrebbe anche far vacillare il presidente De Laurentiis, pur deciso a non cedere nessuno dei propri gioielli durante la sessione invernale di trattative.

Per “precauzione”, comunque, la società avrebbe intensificato i contatti con il Cagliari per Nicolò Barella. Il centrocampista rossoblù e della Nazionale, che ricorda Allan per le caratteristiche tecniche e atletiche, è a propria volta ritenuto incedibile dal presidente dei sardi Giulini, anche se il Napoli avrebbe pronto un pacchetto composto da un conguaglio da 20 milioni più i cartellini di Ounas e Rog.