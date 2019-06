Allegri annuncia: “Starò fermo un anno, è ora di riprendere in mano la vita privata”

Parole chiare per l’allenatore Massimiliano Allegri ad un evento in quel di Milano circa il proprio futuro: “Sto fermo un anno, anche perché c’è da riprendere in mano la vita privata – ha detto l’ex Juventus, che ormai ha scelto, nonostante le proposte di varie big europee -. Mi serve quest’anno per ricaricare le pile in vista del 2020. Gli ultimi 16 anni sono stato nella centrifuga, ho lasciato un po’ andare gli affetti familiari”. Si è tolto quindi dal mercato il tecnico toscano, che ha vinto gli ultimi 5 Scudetti alla guida dei bianconeri. Era stato accostato al Barcellona prima della conferma di Valverde, ma anche si era parlato di lui al Chelsea per il dopo-Sarri e addirittura al Milan per un ritorno che avrebbe avuto del clamoroso. Max vuole godersi in pace la famiglia, per poi immergersi di nuovo nella “centrifuga”. E chissà se questa lontananza dal campo durerà per molto…