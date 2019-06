Allegri, clamoroso: Sarri alla Juve e lui…

Un divorzio dopo cinque anni, duranti i quali ha conquistato altrettanti scudetti. Massimiliano Allegri non è più ormai da diversi giorni l’allenatore della Juventus, che, in queste ore, sta andando alla ricerca del nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Con Maurizio Sarri che sembra farsi sempre più vicino al club di Andrea Agnelli, per l’allenatore livornese potrebbe aprirsi una clamorosa possibilità.

CHELSEA – Stando a quanto raccolto dal Daily Star, il Chelsea avrebbe infatti pensato proprio ad Allegri in caso di partenza di Sarri. Possibilità che sarebbe confermata dal fatto che il tecnico, in questi giorni, avrebbe già parlato dei blues con alcuni dei suoi collaboratori. Insomma, tra Juventus e Chelsea potrebbe andare in scena un vero e proprio scambio di panchine.