Allegri dice no a una big

Sembra ormai destinato alla Juventus, Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, malgrado la vittoria dell’Europa League, non rimarrà al Chelsea anche nella prossima stagione, avvicinandosi di ora in ora sempre più ai bianconeri. L’ex allenatore del Napoli prenderà il posto di Massimiliano Allegri, il quale, nel frattempo, ha rifiutato un’allettante proposta giunta nei suoi confronti.

OFFERTA – Il livornese, secondo quanto riporta l’Express, ha infatti declinato l’offerta proprio del Chelsea, che aveva individuato in lui profilo ideale per la panchina. I blues stanno così virando su uno tra Erik ten Hag dell’Ajax, Nuno Espiritito Santo del Wolverhampton, Javi Garcia del Watford e Steve Holland, assistant coach della nazionale inglese. Non convince invece Frank Lampard.