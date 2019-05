Dopo cinque anni ricchi di successi, Massimiliano Allegri dirà addio alla Juventus. Il tecnico livornese, nella conferenza stampa tenutasi lo scorso sabato, ha spiegato i motivi del divorzio dal club bianconero e adesso è già pronto a tuffarsi in una nuova avventura. Le società a lui interessate, infatti, non mancano, con l’allenatore che potrebbe sbarcare in una big d’Europa.

