Altafini avvisa: “La panchina della Juventus? Un rischio…”

Rimane ancora da sciogliere il nodo allenatore in casa Juventus. Con Massimiliano Allegri ai saluti dopo cinque anni, per i bianconeri inizierà un nuovo ciclo, con il nuovo tecnico che dovrà raccogliere un’eredità fatta di otto scudetti consecutivi, lanciando la sfida per la conquista della Champions League. Una missione non semplice, come ha affermato l’ex attaccante Josè Altafini ai microfoni di Radio Sportiva.

RISCHIO – “Il prossimo torneo sarà sicuramente più avvincente rispetto agli ultimi otto, che sono stati una schifezza. Juventus? Chiunque sarà il prossimo allenatore correrà un grosso rischio: la vittoria del solo campionato non basta più e in Champions i bianconeri non sono i favoriti. Conte all’Inter? I nerazzurri hanno piazzato un colpo importante”.